روحاني: ضغوط واشنطن على إيران مصيرها الفشل

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنّ سياسة الضغوط التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد إيران مصيرها الفشل، مشيراً إلى أنّ واشنطن ستوقف هذه الضغوط “عاجلاً أم آجلاً.

وقال روحاني خلال استقباله وزير الخارجية الهندي سابرامانيام جايشانكار في طهران اليوم: لا مفرّ أمام أمريكا سوى رفع ضغوطها القصوى عن إيران، مشيراً إلى وجوب قيام إيران والهند بالعمل على صون ومواصلة العلاقات بينهما بصورة جيدة في الظروف الراهنة التي تفرض فيها أمريكا الحظر أحادي الجانب ضد الشعوب، ومؤكداً أهمية التعاون متعدد الأطراف بين طهران ونيودلهي والدول الأخرى.

من جانبه أكد وزير الخارجية الهندي ضرورة تنمية وتعزيز العلاقات والتعاون مع إيران في مختلف القطاعات ولا سيّما التجارية والاقتصادية وقال: إنّ الوضع الصعب الحالي سينتهي بالتأكيد، وإنّ إيران والهند تربطهما علاقات وثيقة وعريقة وعلى الرغم من جميع المشكلات القائمة فإنّ إيران ستبقى راسخة وقوية ومستقرة.

وفي السياق ذاته أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية إسحاق جهانغيري أنّ الحظر الأمريكي لم يمنع السياح الأجانب من السفر إلى إيران، مشيراً إلى ازدياد أعداد السياح الأجانب خلال السنوات الأخيرة.

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