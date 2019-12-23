بطريركية أنطاكية تدعو الفعاليات الاقتصادية للبيع بسعر التكلفة
انضمت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس إلى مبادرة وزارة الأوقاف (الدين أخلاق.. زكاتك خفض أسعارك) لمواجهة ارتفاع الأسعار جراء الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية.
ودعا المطران مار تيموثاوس متى الخوري النائب البطريركي لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس في تصريح للصحفيين التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية إلى تكريس قيم الأخلاق والمحبة ونشر الفضيلة عبر تخفيض الأسعار والبيع بسعر التكلفة بالتزامن مع أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية.
وقال إن الحرب الكونية التي شنت على سورية وتداعياتها الاقتصادية فرضت على السوريين واقعاً اقتصادياً صعباً لذلك جاءت المبادرة المتزامنة مع فترة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية بهدف دعم السوريين وغرس قيم المحبة والسلام مطالباً التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية بالانضمام للمبادرة والمساهمة حسب استطاعتهم لتجسيد صوت السوري الواحد بمبادرة إنسانية لتقديم المساعدة وتخفيف المعاناة.
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