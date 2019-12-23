المطران حنا: الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن حادثة تسميمي

أكد المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس أنّ كلّ المؤشرات تدل على أن الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن حادثة التسمم التي تعرض لها قبل أيام في بطريركية الروم الأرثوذكس بمدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة معا عن المطران حنا قوله اليوم في مؤتمر صحفي بأحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمان إنّه تعرض للتسمم بعد استنشاقه مواد كيميائية جرى رشها داخل البطريركية مضيفا: نحن نحمل سلطات الاحتلال المسؤولية لأننا متأكدون أنّ الاحتلال هو من استعمل هذه السموم في البطريركية.. في السابق كان يتمّ رش مواد معروفة للتعقيم والرطوبة لكن الفحوصات والمؤشرات الأولية تفيد باستخدام مادة سامة محرمة دولياً لها تداعيات خطيرة على جسم الإنسان وخاصة على الجهاز العصبي.

وتابع المطران حنا: رسالتي للاحتلال هي أننا باقون في فلسطين مدافعين عنها شاء من شاء وأبى من أبى، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله في مواجهة إرهاب الاحتلال المنظم دفاعا عن قضيته العادلة مهما بلغت التضحيات.

وكان المطران عطا الله حنا تعرض لوعكة صحية قبل أيام نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات القدس المحتلة حيث خضع لفحوصات أثبتت تعرضه للتسمم نتيجة استنشاقه مواد كيميائية وتمّ منحه العلاج اللازم ونقل اليوم إلى الأردن ليتابع علاجه في أحد مشافي العاصمة الأردنية عمان.

طباعة