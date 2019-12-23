بيسكوف: العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد روسيا لن تبقى دون رد

أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أنّ موسكو ستردُّ على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضدها بما يلبي المصالح الوطنية الروسية كاملة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله للصحفيين: إنّ مثل هذه الخطوات الأمريكية لن تبقى دون معاملة بالمثل في أيّ حال من الأحوال، ولكن كيف ومتى يتمّ هذا الرد سيكون مسألة تتعلق بالمصالح الوطنية لروسيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن أمس أنّ موسكو ستردّ على العقوبات الأمريكية ضد مشاريع نقل الغاز دون أنّ تضر بمصالحها وقال” الرد سيأتي لا محالة وسنأخذ الأمر بعين الاعتبار عند بناء علاقاتنا بمجملها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الجمعة الماضي الميزانية الدفاعية لعام 2020 وتتضمن تخصيص أموالٍ لـ”مواجهة” روسيا في مختلف المجالات بما فيها فرض عقوبات على الجهات المشاركة في تنفيذ مشاريع نقل الغاز.

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