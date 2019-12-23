الخارجية الفلسطينية: إدارة ترامب متورطةٌ في التغطية على جرائم الاحتلال

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تهجم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المحكمة الجنائية الدولية إصرار على الجريمة ومحاولة للهروب من حقيقة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها مسؤولو الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن امتداح نتنياهو موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافض لأي تحرك للجنائية الدولية يؤكد تورط هذه الإدارة في التغطية على جرائم الاحتلال وتوفيرها الدائم للحماية السياسية له وتأكيد على انحياز الولايات المتحدة الكامل لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في وقت سابق معارضة بلاده لأي تحرك للمحكمة الجنائية الدولية ضد “إسرائيل” وذلك بعد إعلان المدعية العامة في المحكمة يوم الجمعة الماضي انتهاء مرحلة الدراسة الأولية لفتح تحقيق في جرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

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