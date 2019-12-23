موسكو تسجل رقماً قياسياً جديداً بارتفاع درجة الحرارة منذ 71 عاماً

أعلن أبرز مختصي مركز فوبوس للأرصاد الجوية الروسية ألكسندر سينينكوف أن موسكو تسجل أقصى درجة حرارة للهواء اليوم منذ 71 عاماً لتصل إلى 8 درجات فوق الصفر.

وقال سينينكوف لوكالة سبوتنيك: سجلت درجة الحرارة القصوى خلال الـ 71 عاماً الأخيرة 5.9 فوق الصفر في عام 2015 واليوم سيسجل رقم قياسي جديد منذ 71 عاماً.

وأفاد مركز الأرصاد الجوية في العاصمة الروسية في وقت سابق بأن درجة الحرارة في موسكو ستصل اليوم إلى ما بين 6 و 8 درجات مئوية فوق الصفر.

يذكر أنّ موسكو كانت سجلت رقماً قياسياً أيضاً في فصل الصيف الفائت عندما وصلت درجات الحرارة لـ 32 درجة وهذا لم يحدث منذ عام 1917.

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