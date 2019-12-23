أحزاب وشخصيات عربية تدين العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية

أدانت أحزاب وشخصيات عربية العدوان الإسرائيلي على سورية والإجراءات الأمريكية الاقتصادية القسرية الجديدة ضد الشعب السوري.

وفي تصريحات لـ سانا استنكر الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان نعمان شلق بشدة العدوان الصاروخي الإسرائيلي على الأراضي السورية.

كما أدانت قيادتا رابطة الشغيلة وتيار العروبة للمقاومة والعدالة الاجتماعية في لبنان في بيان مشترك العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية والإجراءات الأمريكية أحادية الجانب ضد الشعب السوري مؤكدتين أنهما لن يثنيا الجيش العربي السوري عن مواصلة دحر الإرهاب عن أرضه.

وشددتا في بيانهما على أن العدوان الإسرائيلي والتصعيد الأمريكي في الحرب الاقتصادية يشكلان محاولة يائسة لإعاقة جهود الدولة السورية في القضاء على ما تبقى من فلول الإرهاب على الأراضي السورية.

بدوره أدان نائب رئيس حزب الشعب المصري سيد الأسيوطي العدوان الإسرائيلي لافتاً إلى أنه يأتي بعد انتصارات سورية المتتالية على العناصر الإرهابية في إدلب ويشكل محاولة لتقديم الدعم لعملاء العدو الإسرائيلي من الإرهابيين ولإنقاذ مخططه من الفشل النهائي نتيجة صمود الدولة السورية.

وبشأن الإجراءات الأمريكية الجديدة ضد الشعب السوري قال الأسيوطي إنها تمثل إحدى الأدوات لتنفيذ المخطط الصهيوأمريكي ضد سورية إلا أنها لن تؤثر في إرادة الشعب السوري ولن توقف انتصارات الجيش العربي السوري.

وفي عمان لفت النائب الأردني عبد الكريم الدغمي إلى أن العدوان الإسرائيلي والإجراءات الأمريكية القسرية يشكلان محاولة التفافية لمواجهة انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب، مشيراً إلى أن الإجراءات الأمريكية والعدوان الإسرائيلي يأتيان في إطار دعم العصابات الإرهابية.

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