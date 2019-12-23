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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 26 ربيع الآخر 1441 الموافق لـ 23 كانون الأول 2019
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إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب قطاع غزة
استشهاد 5 مدنيين بانفجار عربة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي
إيران تبدأ تشغيل المدار الثاني لمفاعل الماء الثقيل الخاص بالأبحاث في مدينة أراك
القوات البريطانية ترتكب جرائم حرب تمر من دون عقاب ..!
المعلم: التآمر الأمريكي التركي الإسرائيلي مستمر على سورية .. لافروف: مواصلة الحرب على الإرهاب في سورية حتى القضاء عليه
شخصيات فلسطينية تدين الإجراءات القسرية الأمريكية الجديدة بحق الشعب السوري
لافروف: القضاء على الإرهاب في سورية بشكل نهائي
أسلحة "إسرائيلية" من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة
موسوي: اتهامات البرلمان الأوروبي ضد إيران متسرعة
عشرات الصهاينة يجددون اقتحام الأقصى
مقتل جندي أمريكي في أفغانستان
دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية قادمة من اتجاه الأراضي المحتلة
القوات العراقية تدمر ستة أنفاق سرية لـ«داعش»
لافروف: روسيا سترد على أي عقوبات أمريكية جديدة
إيران: إجراءات الحظر الأمريكية مثال بارز على الإرهاب الاقتصادي