آخر تحديث: 2019-12-23 16:33:13
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استشهاد 5 مدنيين بانفجار عربة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

انفجرت عربة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي.

وأفاد مراسل سانا بأنّ الانفجار أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وإصابة آخرين بجروح.

يتبع..

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

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