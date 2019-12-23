إيران تبدأ تشغيل المدار الثاني لمفاعل الماء الثقيل الخاص بالأبحاث في مدينة أراك

بدأ في إيران اليوم تشغيل المدار الثاني لمفاعل الماء الثقيل المستخدم لأغراض بحثية في مدينة أراك والذي يتضمن المبدلات الحرارية والأحواض المركزية ومضخات النقل.

ويهدف هذا المفاعل إلى اكتساب المزيد من الخبرة والمعرفة التقنية وتدريب الكوادر الإنسانية وإيجاد الأرضية اللازمة لتحقيق التنمية بمجال فيزياء النيوترون والهيدروليكية الحرارية وإنتاج النظائر المشعة للأغراض الطبية والصناعية والزراعية.

ويشارك في مشروع إعادة تصميم وصنع هذا المفاعل عدد من الخبراء والاختصاصيين بمختلف المجالات من داخل إيران حيث يعد هذا المشروع من المشاريع الأكثر تعقيداً في مجال الصناعات النووية ويحظى بأعلى درجات المعايير الدولية.

يذكر أنّ إعادة بناء المفاعل في أراك ليكون مختصاً بالأبحاث النووية للأغراض السلمية وإنتاج النظائر المشعة للأغراض الطبية والصناعية كانت من شروط الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران والسداسية الدولية في عام 2015.

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