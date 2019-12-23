“يلبغا الخير” مبادرة لتخفيض الأسعار

في اطار مبادرة وزارة الاوقاف, التي أطلقتها يوم الجمعة الماضي تحت عنوان “الدين أخلاق .. زكاتك خفض أسعارك” انطلقت أمس في مجمع “يلبغا” بمنطقة المرجة في دمشق مبادرة لتخفيض أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية, ومواجهة الغلاء في الأسواق, عبر توفير السلع الأساسية بسعر التكلفة, تحت عنوان “مربحنا ابتسامتك”.

وأشار رجل الأعمال وسيم القطان في منشور على صفحته بـ”الفيسبوك” إلى أن المبادرة ستوّفر “كل ما تحتاجه الأسرة, بسعر الكلفة” من مواد غذائية وخضار وفواكه ودجاج ومنظفات” بالإضافة إلى تشكيلة من السلع الإستهلاكية الضرورية.

وستكون مبادرة “يلبغا الخير” مفتوحة وغير محددة زمنيّاً, ومن المتوقع أن تلقى ترحيباً لتكريسها التكافل الإجتماعي في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة, ما يشكل حافز على نشرها وتوسيع نطاقها, وفقاً لما يأمله القائمين على المبادرة.

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