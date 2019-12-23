بوتين يدشن خط القطارات عبر جسر القرم

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم جسر القطارات، الذي يربط بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار الروسيتين جنوب غربي البلاد فوق مضيق كيرتش بين بحري آزوف والأسود.

وبذلك يكتمل بشكل نهائي مشروع بناء جسر القرم، الذي ربط القرم بشبكة المواصلات البرية الروسية (سيارات وقطارات)، ما سيساهم في التنمية الاقتصادية لشبه الجزيرة.

وسينطلق اليوم أول قطار من مدينة سان بطرسبورغ إلى عاصمة جمهورية القرم سيمفيروبول، وستستغرق الرحلة نحو 41 ساعة، على أن تنطلق أول رحلة من موسكو إلى سيمفيروبول غداً الثلاثاء، وستستغرق الرحلة نحو 33 ساعة.

ويعتبر جسر القرم فوق مضيق كيرتش أطول جسر في أوروبا ويبلغ طوله 19 كيلومتراً، ويتكون من قسمين: أحدهما للسيارات والثاني للقطارات.

وتم تدشين القسم الأول، المخصص للسيارات في أيار عام 2018. واليوم دشن القسم الثاني، المخصص للقطارات.

وفي الماضي كانت القطارات تصل من روسيا إلى القرم عبر أوكرانيا، لكن بعد عودة شبه الجزيرة إلى قوام روسيا في 2014 أوقفت كييف عبور القطارات الروسية إلى الأراضي الأوكرانية.

المصدر: وكالات

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