قافلة مساعدات إنسانية لـ5 مدن وبلدات في ريف درعا

أدخل فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 37 شاحنة محملة بـ 14185 سلة غذائية ومثلها من الطحين إلى مدن وبلدات إزرع وغصم ومعربة وندى والشيخ سعد.

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة أن المساعدات الإنسانية وزعت بواقع 8700 سلة ومثلها من الطحين إلى مدينة إزرع و1600 سلة ومثلها من الطحين إلى بلدة غصم و2755 سلة ومثلها من الطحين إلى بلدة معربة و130 سلة ومثلها من الطحين إلى بلدة ندى و1000 سلة ومثلها من الطحين إلى بلدة الشيخ سعد.

وأشار المسالمة إلى أن هذه الدفعة تأتي في إطار المرحلة الرابعة من الاستجابة الإنسانية التي تستهدف 210 آلاف أسرة في محافظة درعا.

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