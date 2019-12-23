افتتاح مشفيين جديدين ومعمل للأدوية الكيميائية في 2019

افتتاح مشفيين في طرطوس والسويداء ووضع مراكز صحية وأقسام طبية في الخدمة بعد ترميمها ورفد المؤسسات الصحية بتجهيزات حديثة لتحسين الخدمات وتوسيعها كانت أبرز أعمال وزارة الصحة لعام 2019 التي أضافت مساحات جديدة للخارطة الصحية لتستكمل تدريجياً بعد الدمار الكبير الذي طالها من جراء الإرهاب.

ومع التعافي التدريجي يواصل القطاع الصحي عملية التأهيل والتدريب لبناء الكوادر الطبية والصحية بالتوازي مع أتمتة خدماته وتعزيز جودتها لتنال مزيد من مؤسساته شهادة الآيزو في توجه لمواكبة المعايير والمواصفات العالمية في توفير الخدمات.

وتم افتتاح أول معمل لصناعة الأدوية الكيميائية المضادة للأورام في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق.

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