القوات البريطانية ترتكب جرائم حرب تمر من دون عقاب ..!

ترجمة وتحرير ـ راشيل الذيب:

أكد مقال نشره موقع «نيو إيسترن آوت لوك» أن الآثار الدموية التي تسببت بها المملكة المتحدة في جميع أنحاء العالم من خلال سياستها الخارجية الدنيئة لا تزال واضحة المعالم، لافتاً إلى أن هذا لا ينطبق على السياسة الخارجية للعصر الاستعماري فحسب، ولكن أيضاً على السياسة الخارجية المعاصرة لبريطانيا، حيث ارتكبت القوات البريطانية جرائم حرب خلال الاعتداءات العسكرية في العراق وأفغانستان ومن دون أن تعاقب عليها.

وقال المقال: للقوات البريطانية تاريخ طويل في التورط في النزاعات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة، وفي حين تقتصر اعتداءاتها في بعض الأحيان على الغارات الجوية والعدوان العسكري الذي تقوم بها مجموعات صغيرة من القوات الخاصة، فإن اعتداءات أخرى تنطوي على نشر فرق احتلال على أراضي بلدان معينة، وقد كانت الحروب على العراق وأفغانستان هي الأكبر من حيث نشر القوات البرية البريطانية والأمريكية فيها.

وأوضح المقال أن الأدلة والصور المتعلقة بجرائم الحرب التي ارتكبها جنود المملكة المتحدة والتي نشرت في عام 2004 من قبل وسائل الإعلام البريطانية صدمت العالم العربي والجمهور البريطاني، لافتاً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية خلصت في عام 2006 إلى أن هناك أساساً معقولاً للاعتقاد بأن القوات البريطانية ارتكبت جرائم حرب لكن تحت ضغط من لندن قررت المحكمة عدم إجراء محاكمة لمقاضاتهم.

وتابع المقال: ونتيجة التقاعس الصارخ في النظام القضائي البريطاني، ومع استمرار ارتكاب جرائم حرب من قبل الجنود البريطانيين، تضافر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (منظمة لحقوق الإنسان مقرها في برلين) مع شركة محاماة بريطانية متخصصة في قضايا محكمة حقوق الإنسان وقدموا ملفاً إلى المحكمة الجنائية الدولية في كانون الثاني 2014 يوثق جرائم الحرب التي ارتكبها أفراد عسكريون بريطانيون وانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان والتعذيب خلال عامي 2003-2009 في العراق، وقد استشهد الملف بأكثر من ألف حالة تعذيب ومئتي حالة قتل ارتكبت في انتهاك لقوانين الحرب، ويشمل ذلك الضرب والتهديدات بالقتل والصعق بالكهرباء والحروق والاغتصاب والحرمان من النوم والطعام والماء، وذلك وفقاً لتقارير نشرت في وسائل الإعلام البريطانية.

وأضاف المقال: وكما نوهت وسائل الإعلام البريطانية، فقد استخدم الجيش البريطاني نفس الأساليب أثناء «استجواب» السجناء خلال الاضطرابات في أيرلندا الشمالية والتي تم حظرها رسمياً من قبل الحكومة البريطانية في عام 1972.

ولفت المقال إلى أن الملف الذي تم إرساله إلى المحكمة الجنائية الدولية يتضمن أسماء رئيس الأركان العامة للجيش البريطاني خلال غزو العراق السير بيتر وول ووزيرا الدفاع جيف هون والقوات المسلحة آدم إنغرام (خلال الفترة ذاتها)، ووفقاً لنشطاء حقوق الإنسان، فإن هؤلاء الثلاثة عرفوا، أو كان ينبغي أن يعرفوا، جرائم الحرب التي ترتكبها القوات البريطانية لكنهم لم يتخذوا التدابير المناسبة لوقفها.

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