أمطار متوقعة .. والحرارة فوق المعدل

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام خلال ساعات النهار فوق أغلب المناطق ويتحول إلى غائم أحياناً فوق المرتفعات الساحلية خلال ساعات المساء والليل لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة على المناطق الغربية وجنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة تنشط أحياناً ومثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة جداً ومترافقة بالرعد على المناطق الساحلية والشمالية ويمتد الهطل تدريجياً إلى باقي المناطق خلال ساعات بعد الظهر والمساء.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …

الاثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 18- 4 17- 4 13- 3 القنيطرة 20- 2 20- 3 18- 2 درعا 18- 5 18- 6 16- 5 السويداء 18- 5 18- 7 16- 6 حمص 16- 2 16- 3 12- 2 حماة 14- 2 14- 3 10- 2 الحسكة 17- 2 18- 3 18- 4 اللاذقية 21 -8 20- 9 16- 8 طرطوس 20- 8 19- 9 15- 8 حلب 9- 2 12- 4 12- 3 ادلب 15- 3 14- 5 14- 4 دير الزور 18- 6 18- 6 16- 5 الرقة 16- 4 17- 4 15- 3

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