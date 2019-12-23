مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده في أفغانستان اليوم.

وأشار بيان الجيش الذي أوردته وكالة “رويترز” إلى أن الجندي قتل خلال مهمة قتالية دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

بدورها أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن قتل الجندي الأمريكي خلال اشتباكات مع قوات أمريكية وأفغانية مشتركة في إقليم قندوز شمال البلاد، مؤكدة أن عددا من الجنود الأمريكيين والأفغان أصيبوا أيضاً خلال الهجوم.

وبذلك يرتفع إلى 18 عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في أفغانستان خلال العام الجاري وفقا لاحصائية تعدها الوكالة استنادا إلى أرقام وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون.

طباعة