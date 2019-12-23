آخر تحديث: 2019-12-23 08:45:21
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الجيش العربي السوري اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في مناطق الإنذارات والمعرّي والراموسة بحلب بين الساعة 9 ـ 2 ظهراً

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التصنيفات: آخر الأخبار

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