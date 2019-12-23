مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الجيش العربي السوري اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في مناطق الإنذارات والمعرّي والراموسة بحلب بين الساعة 9 ـ 2 ظهراً

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 26 ربيع الآخر 1441 الموافق لـ 23 كانون الأول 2019
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دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية قادمة من اتجاه الأراضي المحتلة
القوات العراقية تدمر ستة أنفاق سرية لـ«داعش»
لافروف: روسيا سترد على أي عقوبات أمريكية جديدة
إيران: إجراءات الحظر الأمريكية مثال بارز على الإرهاب الاقتصادي
الجيش الليبي: تركيا وقطر تستخدمان السفن التجارية لدعم «الميليشيات»
سلسلة تفجيرات تستهدف خمس منظمات أجنبية في اليمن
مجلس الوزراء يُقرّ الاستراتيجية الوطنية لتطوير بذار البطاطا ويوافق على دعم الكميات المسوّقة من الشعير بمبلغ 40 ألف ليرة للطن
«نيو إيسترن آوت لوك»: ترامب اعتمـد على مـواد ملفقـة كأساس لسياساته ولقانون «قيصر»
«إسرائيل» في قفص اتهام «الجنائية الدولية»
من العالم
للمرة الأولى تُنتَج محلياً .. توفير 20 مليون دولار من خيوط (الكومباكت) القطنية سنوياً
وجهات نظر لضبط السوق ودور «المركزي» في حمايتها
الجيش يستعيد بلدة التح الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي الشرقي
الصين: ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سورية ووحدة أراضيها
احتجاجات لأهالي المناجير بريف رأس العين ضد الممارسات الإجرامية لمرتزقة الاحتلال التركي