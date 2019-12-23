القوات العراقية تدمر ستة أنفاق سرية لـ«داعش»

أكد مصدر أمني عراقي بمحافظة الأنبار، بأنه تم تدمير 6 أنفاق سرية لتنظيم «داعش» الإرهابي خلال حملة أمنية تشهدها مناطق غرب الأنبار. ونقلت «السومرية نيوز» عن المصدر قوله أمس: إن قوة أمنية من قيادة عمليات الأنبار، والحشد العشائري مسنودة بطيران الجيش، دمرت 6 أنفاق سرية واستولت أيضاً على أسلحة متنوعة خلال عملية دهم وتفتيش استهدفت منطقة وادي حوران غرب الأنبار, مضيفاً: إن معلومات استخباراتية مكنت القوات الأمنية من الاستدلال على أماكن الأنفاق السرية وتدميرها.

إلى ذلك, أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان لها, أن عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، اعترضوا حاجزاً أمنياً تابعاً لشرطة حماية نفط بيجي في محافظة صلاح الدين, مؤكدة أن القوات الأمنية ردت على التعرض، وتمكنت من قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً فيما قتل أربعة من عناصر الشرطة.

في الأثناء, قال مصدر أمني: إن قوات الحشد الشعبي صدّت هجوماً إرهابياً عبر آلية مفخخة قرب ناحية الصينية التابعة لمحافظة صلاح الدين, مضيفاً: إن الناحية مؤمنة بالكامل ولا يوجد أي تحركات لـ«داعش» فيها.

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