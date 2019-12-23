لافروف: روسيا سترد على أي عقوبات أمريكية جديدة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا سترد بالتأكيد على أي عقوبات أمريكية جديدة ممكنة ضدها، بما في ذلك تلك المرتبطة بمشروع «السيل الشمالي 2».

وحسب «سبوتنيك» فقد قال لافروف في برنامج «اللعبة الكبيرة» على القناة الأولى: نحن سنرد على العقوبات بطريقة لا تتسبب بإلحاق الضرر بأنفسنا، وبالطبع، سوف نأخذ كل ذلك بعين الاعتبار في بناء علاقاتنا، مضيفاً: مشروع «السيل الشمالي2» سينفذ بغض النظر عن التهديدات الأمريكية، والاتحاد الأوروبي يفهم جيداً مصالحه التجارية.

وحول المناقشات التي جرت في إطار اللجنة التشاورية بشأن اتفاقية «ستارت 3»، قال لافروف: لقد سبق أن أخبرنا الأمريكيين بأننا قدمنا منظومات جديدة، بما في ذلك أسلحة فرط صوتية، مضيفاً: ننطلق من أن منظومات «أفانغارد» و«سارمات» مشمولة بالاتفاقية، ونحن مستعدون لإدراج هذه الأنظمة في اتفاقية «ستارت3»، وقد سبق أن عرضنا منظومة «أفانغارد» للأمريكيين، وسنكون عند مرحلة معينة مستعدين لعرض منظومة «سارمات».

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن روسيا ستصر على مناقشة المشاكل المرتبطة بخطط الولايات المتحدة وفرنسا لنشر الأسلحة في الفضاء.

وقال لافروف: دون شك، نحن نرى حالياً أن هذه الدفاعات الصاروخية لا علاقة لها بأهداف الدفاع إزاء إيران، بل لها هدف عالمي بالفعل، نحن نصر على مناقشة المشاكل المرتبطة بالأهداف المعلنة لنشر الأسلحة في الفضاء، ولم يعلن الأمريكيون عن ذلك فحسب، بل الفرنسيون كذلك، مؤكداً أن روسيا تصر على مناقشة المشاكل المرتبطة بخطط الولايات المتحدة وفرنسا لنشر الأسلحة في القضاء.

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