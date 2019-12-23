إيران: إجراءات الحظر الأمريكية مثال بارز على الإرهاب الاقتصادي

أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية حسين قريب، أن إيران لن تتهاون أبداً مع أي تهديد لأمنها، لافتاً إلى أن إجراءات الحظر الأمريكية مثال بارز على الإرهاب الاقتصادي.

ونقلاً عن «فارس» أشار قريب في تصريح صحفي له، إلى أن سجل إيران في مواجهة الإرهاب منقطع النظير في المنطقة والعالم، وهو الأمر الذي حظي باهتمام الخبراء البارزين ومراكز الأبحاث والدراسات المرموقة في العالم.

وفي الإشارة إلى دور إيران في مكافحة الإرهاب في المنطقة قال قريب: لو كانت العاصمة العراقية قد وقعت بيد تنظيم «داعش» الإرهابي قبل 5 أعوام فكيف كانت صورة المنطقة اليوم؟ لاشك أن الأمر كان سيحدث لجيران العراق أيضاً وأن العالم ودول المنطقة تدرك هذا الأمر.

ولفت قريب إلى إجراءات الحظر الأمريكية الظالمة والتي تستهدف الشعب الإيراني مباشرة ومن ضمنها في مجال الأغذية والأدوية، معتبراً أنها مثال بارز للإرهاب الاقتصادي الذي يستهدف المدنيين ومنهم الأطفال والمرضى.

من جهة ثانية، أشار سفير إيران في فرنسا بهرام قاسمي إلى عجز أوروبا عن التأثير على المواقف الأمريكية، قائلاً: عدم اتفاق الآراء بين الدول الأوروبية، أفضى إلى فشل مبادرة باريس لتخفيف التوترات بين طهران وواشنطن.

وفي مقابلة قصيرة مع صحيفة «لوموند الفرنسية»، أضاف قاسمي: إيران حاولت أن تثبت أنها تثق بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغم أن خطته لم تسفر عن النتائج المرجوة.

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