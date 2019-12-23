الجيش الليبي: تركيا وقطر تستخدمان السفن التجارية لدعم «الميليشيات»

اتهم الجيش الليبي أمس، تركيا باستخدام سفن التجارة لدعم من وصفهم بـ«الميليشيات» في مدينة طرابلس الليبية.

وقال آمر إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب أمس: إن السفن التجارية يتم استخدامها لأغراض عسكرية من قبل قطر وتركيا لدعم الميليشيات في طرابلس، وذلك بحسب «قناة ليبيا».

وحول السفينة التي تم ضبطها قبالة السواحل الليبية ترفع علم غرينادا ويقودها طاقم تركي قال المحجوب: إن البحرية الليبية تقوم بالتحقيق مع طاقم السفينة، مشيراَ إلى أن ما تحمله هذه السفينة هو ما يقرر ما سيتم اتخاذه، ومؤكداً التزامهم بالقانون الدولي وقانون البحار.

وفي غضون ذلك أكد رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي اللواء فرج المهدوي، أن القوة البحرية في حالة تأهب قصوى تحسباً لاحتمال دفع تركيا بمزيد من الأسلحة والجنود إلى ليبيا، تنفيذا للاتفاق الموقع بينها وبين حكومة (الوفاق)، واستجابة لطلب الأخيرة الحصول على دعم لوجستي.

وأوضح اللواء المهدوي، أن القوات البحرية مستعدة لكل الفرضيات ولديها من القوة ما يكفيها لصد أي انتهاك تركي للسواحل الليبية، مشيراً إلى أن هناك رقابة ومتابعة مفروضة على كل السفن القادمة إلى الغرب الليبي, مؤكداً أن الجيش جاهز للتدخل في أي وقت وتحت أي ظرف، وسيستهدف الأتراك في البحر قبل وصولهم إلى الأراضي الليبية، بعدما استهدفهم براً وجواً، ولن يسمح بدخول أي دعم للميليشيات قد يعيق تقدمه في معركة طرابلس.

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