سلسلة تفجيرات تستهدف خمس منظمات أجنبية في اليمن

استهدفت سلسلة تفجيرات مقرات خمس منظمات أجنبية عاملة في مدينة الضالع جنوب اليمن الواقعة تحت سيطرة «تحالف» العدوان السعودي. وحسب «المسيرة نت»، أوضحت مصادر محلية أن المنظمات المستهدفة في مدينة الضالع هي «أوكسفام» و«مرسي كور» ومركز «هيا» لتنمية المرأة، ومنظمة «أكتد» ومنظمة «لجنة الإنقاذ الدولية»، لافتة إلى عدم توفر معلومات عن سقوط ضحايا كما لم تصدر أي تعليقات عن تلك المنظمات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، غير أن التفجيرات جاءت عقب عمليات تحريض ضد المنظمات الأجنبية العاملة في المجالات الصحية والخدمية من قبل الجماعات التكفيرية المنتشرة في المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة «تحالف» العدوان.

في هذه الأثناء، شن طيران العدوان السعودي غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، إلى جانب غارتين على مديرية مجز، بالتزامن أحرقت قوى العدوان منزل أحد اليمنيين في محافظة الحديدة نتيجة قصفه بالعيارات الرشاشة.

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