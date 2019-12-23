«نيو إيسترن آوت لوك»: ترامب اعتمـد على مـواد ملفقـة كأساس لسياساته ولقانون «قيصر»

ترجمة وتحرير ـ رشيل الذيب:

أشار مقال نشره موقع «نيو إيسترن آوت لوك» إلى أنه في العشرين من الشهر الجاري وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يسمى «قانون قيصر» متهماً زوراً وبهتاناً روسيا وسورية «باستخدام» الأسلحة الكيميائية وغير ذلك من الاتهامات الباطلة.

وقال المقال: بالطبع، لم تُشن أي هجمات كيميائية من روسيا أو سورية، بل على العكس تماماً، كل هذه الهجمات (بعضها وقع فعلاً وبعضها الآخر ملفق) مرتبط بوضوح بالولايات المتحدة و«إسرائيل» وحلفائهما الإرهابيين.

وأكد المقال أن توقيع هذا «القانون» يفتح صفحة جديدة أكثر عدوانية في سياسة الولايات المتحدة تجاه سورية، فبمجرد أن يصبح نافذاً، فإن الثقل الاقتصادي لـ«قيصر» سيمنح وزارة الخارجية الأمريكية نفوذاً متزايداً في محادثات جنيف بالسعي إلى إنشاء دولة عميلة تحكمها الولايات المتحدة، وهو ما يمثل جنوناً خالصاً وخاصة أن الجيش العربي السوري وحلفاؤه بدؤواً تطهير إدلب، آخر معاقل الإرهابيين في سورية.

وأوضح المقال أن قضية «قيصر» نشأت في عام 2014 عندما زعمت واشنطن أنها تسلمت خمسة آلاف صورة من مصدر مجهول يستخدم اسم «قيصر» يزعم أنها صور لـ«جرائم حرب ارتكبت في سورية».

وأكد المقال أن فحوصات الصور التي أجراها محققون مستقلون تُظهر أنها صور مسروقة أو تم تطبيقها باستخدام برنامج «فوتوشوب» وذلك، في المقام الأول، باستخدام أجزاء من صور قتلى وجرحى تم سحبها من «فيسبوك» أو «تويتر» وإجراء تعديلات بسيطة عليها كاقتطاع أجزاء من صورة وضمها لأخرى، وفي الواقع أن العديد من تلك الصور هي لضحايا الجماعات الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة والصور الأخرى هي لقتلى مجهولي الهوية ربما يكونون من سورية أو اليمن أو حتى العراق ولا يمكن الجزم في هذا، فالصور لا تحتوي على بيانات وصفية، ما هو واضح أنها صور تم تسليمها إلى الجناة أنفسهم والأخذ بها من دون أي إجراء للتحقق من صحتها.

وتابع المقال: الأهم من ذلك أن توقيع «قانون قيصر» يدل على أن ترامب بذل قصارى جهده لتشويه سمعة روسيا وجهودها المبذولة في محاربة الإرهاب، وكذلك التقليل من شأن الضحايا الذين قضوا داخل سورية على يد القوات الأمريكية في معظمهم، وأيضاً أن ترامب اعتمد على مواد دعائية ملفقة بأكثر الطرق طفولية كأساس لسياساته.

وأكد المقال أنه تم استخدام الصور نفسها مراراً وتكراراً على أنها لأشخاص مختلفين لديهم أرقام قضايا تحقيق مزيفة تم إنشاؤها لزيادة الأرقام، مثال على ذلك القضية رقم 765908 الخاصة بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تحمل صورة الشخص نسفه صاحب القضية رقم 948944، وأيضاً القضية رقم 480324 تعود للشخص نفسه صاحب القضية رقم 706348.

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