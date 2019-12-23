ماكرون: الاستعمار خطأ جسيم ارتكبته فرنسا

تشرين – رصد

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الاستعمار كان خطأ جسيماً ارتكبته فرنسا، داعياً إلى فتح «صفحة جديدة» بين فرنسا ومستعمراتها السابقة في القارة السمراء.

وقال ماكرون: غالباً ما يُنظر إلى فرنسا اليوم على أن لديها نظرة هيمنة ومظاهر خادعة لاستعمار كان خطأ جسيماً، مضيفاً: أتمنى أن توافق إفريقيا الفتية على أن تبني مع فرنسا الجديدة شراكة صداقة مثمرة أكثر بكثير.

«أ ف ب»

منظمة تدعو لحظر تداول الليرة التركية

تشرين – رصد

دعت منظمة «العدل والتنمية لحقوق الإنسان» الدول العربية وعلى رأسها مصر والدول الخليجية إلى حظر استيراد المنتجات والبضائع التركية، وكذلك حظر تداول الليرة التركية بكافة البنوك العربية، وطالبت كافة الدول العربية إلى إطلاق حملات واسعة لمقاطعة المنتجات والبضائع التركية وكذلك الشركات التركية والأسواق التركية بالخليج وأيضاً السياحة التركية وسوق الدراما التركي, وذلك رداً على التدخلات التركية السافرة بالدول العربية وآخرها بليبيا.

«زمان التركية»

«جي-20» الصينية تتفوق على «إف 35» الأمريكية

تشرين – رصد

أشارت صحيفة «سينا» الصينية إلى أن ما يميز مقاتلة الجيل الخامس الصينية «جي-20» عن طائرة «إف35» الأمريكية، هي أن «جي-20» لا تحتاج إلى تجهيز طويل للرحلة على عكس المقاتلة الأمريكية، مشيرة إلى أن لهذا أهمية كبيرة في المعركة الحقيقية، إذا كان يجب على المقاتلة «غير المرئية» الخضوع في كل مرة قبل تنفيذ مهمة جديدة، لصيانات وخدمات تقنية خاصة وهذا يقلل من فعالية القتال المعقدة.كما تحدث خبراء صينيون عن أن حفظ وخدمة الطائرات الحربية في «جي-20» سهل للغاية و ليس هناك حاجة لإنشاء أي حظائر خاصة لها، كما تحتاج «إف-35».

«سبوتنيك»

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