آخر تحديث: 2019-12-22 23:16:46
خبر عاجل
المضادّات الجويّة تُسقط طائرة مسيّرة في أجواء مدينة جبلة وتتصدّى لصواريخ قادمة من الأراضي المحتلة
شريط الأخبار

المضادات الجوية تُسقط طائرة مسيّرة في أجواء مدينة جبلة

التصنيفات: آخر الأخبار

طباعة
عدد القراءات: 16

التصنيفات: آخر الأخبار

مقالات ذات صلة

Comments are closed