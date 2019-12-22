لاتسيو يتوج بـ “السوبر” على حساب اليوفي

توج لاتسيو بلقب السوبر الإيطالي بعد فوزه على جوفنتوس بنتيجة 3 ـ 1 اليوم الأحد، وأحرز أهداف لاتسيو كل من لويس ألبيرتو، وسيناد لوليتش، ودانيلو كاتالدي، في الدقائق 17 و73 و94، بينما سجل باولو ديبالا هدف اليوفي الوحيد بالدقيقة 45.

وكرر لاتسيو سيناريو نسخة 2017 حين فاز على جوفنتوس 3-2، كما جدد فوزه على رفاق رونالدو بعدما ألحق به يوم 7 كانون الأول الحالي هزيمته الوحيدة في الدوري الإيطالي بالفوز عليه 3-1 أيضاً، حارماً فريق “السيدة العجوز” من الاحتفاظ بالكأس وتعزيز رقمه القياسي بتتويج تاسع.

وهو اللقب الخامس لـ لاتسيو في تاريخه بينما حقق اليوفي الوصافة في سبع مرات.

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