مضادات الجيش العربي السوري تتصدى لطائرات مسيّرة فوق مطار حماة العسكري

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 25 ربيع الآخر 1441 الموافق لـ 22 كانون الأول 2019
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المضادّات الجويّة تُسقط طائرة مسيّرة في أجواء مدينة جبلة وتتصدّى لصواريخ قادمة من الأراضي المحتلة
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الجيش يستعيد بلدة التح الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي الشرقي
الصين: ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سورية ووحدة أراضيها
احتجاجات لأهالي المناجير بريف رأس العين ضد الممارسات الإجرامية لمرتزقة الاحتلال التركي
الجيش يسقط طائرة مسيّرة للإرهابيين محملة بالقنابل بريف السلمية الغربي
كاميرات مراقبة لبنانية نحو الجدار الفاصل مع فلسطين المحتلة
فعاليات شعبية أردنية تطالب بإلغاء اتفاقية الغاز مع كيان الاحتلال
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين في القدس المحتلة
الجيش اللبناني يوقف 29 شخصاً في طرابلس لحيازتهم أسلحة ومخدرات
ضبط سيارة مفخخة معدة للتفجير على طريق دمشق-درعا
قاسمي: أوروبا عاجزة عن التأثير على المواقف الأمريكية تجاه إيران
بعد ضربة الجنائية الدولية .. الكيان الصهيوني ينتظر "القائمة السوداء" الشهر المقبل
محلل عسكري: واشنطن تحاول عرقلة انتصارات الجيش السوري على الإرهاب
الذعر ينتاب مسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي
مجلس النواب المصري يقرّ تعديلاً وزارياً
ادانات عربية ودولية للإجراءات القسرية الأمريكية الجديدة ضد سورية