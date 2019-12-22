آخر تحديث: 2019-12-22 23:16:46
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المضادّات الجويّة تُسقط طائرة مسيّرة في أجواء مدينة جبلة وتتصدّى لصواريخ قادمة من الأراضي المحتلة
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مضادات الجيش العربي السوري تتصدى لطائرات مسيّرة فوق مطار حماة العسكري

التصنيفات: آخر الأخبار

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التصنيفات: آخر الأخبار

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