ضمن مبادرة “هدية إلك ولغيرك”.. كورال أرجوان للشباب بـ”موسيقا على الطريق” في بانياس

ثناء عليان ـ تشرين:

احتفالاً بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وبالتزامن مع يوم الكورال العالمي أحيا كورال أرجوان للغناء متعدد الأصوات والموزع هارمونيا مساء اليوم حفلاً غنائياً في مدينة بانياس في الهواء الطلق بحضور جماهيري كبير، قدم خلاله 16 أغنية ميلادية من مختلف أنحاء العالم بسبع لغات حملت في طياتها الفرح والحب والأمل والسلام.

هذا الحفل أقامته جمعية “فضا” للتنمية المجتمعية بالتعاون مع جمعية أصدقاء الموسيقا في طرطوس ضمن مبادرة “هدية إلك ولغيرك” بهدف إيصال فرحة الأعياد لأكبر عدد ممكن من الأطفال، وبينت رئيس مجلس الإدارة رين عرنوق أن هذه المبادرة مستمرة للسنة الخامسة على التوالي حيث أطلقت من قبل مجموعة من يافعي جمعية فضا، الهدف منها تعزيز التكافل الاجتماعي والتشاركية بين أفراد المجتمع من خلال توزيع هدايا على الأطفال غير الميسورين وأبناء الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري، حيث يقوم الأهالي الميسورون بإحضار هدية لأطفالهم ومقابل هذه الهدية يجب أن يكون هناك هدية لطفل محتاج، وبدورها الجمعية ستقوم بتوزيع الهدايا بوجود موكب لبابا نويل وشخصيات من وحي العيد.

وأكدت عرنوق أن الجمعية أضافت للمبادرة هذه السنة فعالية “موسيقا على الطريق” حيث تم التشبيك مع كورال أورجوان للغناء في الشارع وفعالية اليوم تقام للمرة الأولى في بانياس هدف الفعالية تحقيق القيمة التشاركية التي تقوم عليها جمعية “فضا” بالإضافة إلى نقل بهجة الأعياد للشارع لتصل لأكبر عدد من الناس والإضاءة على هذا الفن.

وبيّن الموسيقي بشر عيسى قائد ومدير كورال أرجوان أن مبادرة “موسيقا ع الطريق” هي الثانية للكورال حيث يسعى من خلالها لنشر ثقافة الموسيقا في الشارع ضمن المجتمع والموجودة في معظم دول العالم والدمج المجتمعي وجذب الناس لهذا النوع من الفن، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تقام بالتعاون مع جمعية “فضا” للتنمية المجتمعية وجمعية أصدقاء الموسيقا تحت عنوان “هدية إلك ولغيرك”، مشيراً إلى أن حفل اليوم هو الرابع مع الناس، مؤكدا أن رسالة الفرقة هي نشر أجواء الفرح والألفة والتآخي والمحبة والسلام، ومشاركة أهالي بانياس أجواء الأعياد، لذلك جاءت الفرقة إلى الناس لتقدم نمط جديد من الغناء يستلزم الصمت والهدوء ولتعريف الناس بهذا بالفن الهارموني الصعب.

بدورها بينت رزان عمران وهي عضو في كورال أرجوان أن هذه الفعالية تستهدف جمهور خارج مدينة طرطوس للسنة الثانية على التوالي وهي ضمن مبادرة “هدية إلك ولغيرك”، لافتة إلى أن هذا الشكل من التقديم الموسيقي يتيح تواصلاً مباشراً بين الفرقة والجمهور، الذي يأتي للحضور دون قيود وبعيداً عن الشكل الرسمي الذي تفرضه أحياناً صالات العرض، معربة عن أمنياتها بأن يعم السلام والأمان على كامل ربوع سورية.

وعبر عدد من الأهالي عن سعادتهم بأجواء العيد وفرحتهم بهذه الفعالية التي تقام بشكل مجاني للمرة الأولى في مدينة بانياس.

طبعاً ما هو ملفت في هذه الفعالية التفاعل الكبير من قبل أهالي بانياس وانسجامهم مع كورال أرجوان الذي قدم 16 أغنية بسبع لغات ومن الأغاني التي صدحت بها حناجر كورال أرجوان للشباب نختار أغنية بعنوان “Ang pasco” مغناة باللغة الفلبينية تقول كلماتها “لقد جاء عيد الميلاد، لنغني جميعاً ألحاناً بديعة، لأن الله محبة، ولنبدأ حياة جديدة في سنة جديدة، ولنبذل ما بوسعنا، لتزدهر بلادنا وليعم الخير بين الناس”، أما الأغنية الثانية فكانت باللغة الإسبانية وتقول: “مع حماري الصغير، سأذهب إلى بيت لحم، وسيضيء النجم الساطع الطريق لنا إلى مغارة بيت لحم”، ومن الأغاني باللغة العربية غنى كورال أرجوان “حلوة يا بلدي”.

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