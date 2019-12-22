احتجاجات لأهالي المناجير بريف رأس العين ضد الممارسات الإجرامية لمرتزقة الاحتلال التركي

تظاهر أهالي بلدة المناجير في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي احتجاجاً على الممارسات الإجرامية لمرتزقة النظام التركي الإرهابيين بحقهم.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن أهالي بلدة المناجير بمنطقة رأس العين الجنوبي الشرقي تظاهروا اليوم احتجاجاً على قيام مرتزقة الاحتلال التركي باحتلال المنازل بالقوة وطرد سكانها منها وإسكان عائلات الإرهابيين بدلاً منهم إضافة إلى سرقة المنازل والمحال التجارية وفرض الأتاوات المالية عليهم.

ولفتت المصادر إلى وقوع إصابات بين المدنيين بعد قيام مرتزقة الاحتلال التركي بالاعتداء على المتظاهرين خلال تفريقهم.

وأشارت المصادر إلى أن أهالي البلدة اعترضوا طريق المرتزقة الإرهابيين أثناء توجههم إلى صوامع المناجير بقصد سرقة ما فيها من حبوب ومنعوهم من الوصول إليها ورددوا هتافات تدعو إلى طردهم من المنطقة.

ومنذ عدوانها على الأراضي السورية في التاسع من تشرين الأول الماضي أقدمت قوات النظام التركي ومرتزقته من الإرهابيين على تنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي والسطو على منازلهم وسرقة ممتلكاتهم وصوامع الحبوب إضافة إلى إسكان مئات الأسر من أسر الإرهابيين في منازل المدنيين بعد طردهم منها بالقوة.

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