بمناسبة عيد الميلاد.. إضاءة شجرة السلام في السوق المسقوف بحمص

بمناسبة عيد الميلاد المجيد أضيئت مساء اليوم شجرة السلام للسنة الثانية على التوالي في السوق الأثري المسقوف بحمص القديمة بحضور شعبي.

الشجرة التي أضيئت على أنغام فرقة النبي إيليا الغيور تمت إقامتها بالتعاون بين مؤسسة بيتي للتنمية والجمعية السورية للتنمية الاجتماعية وجمعية الرحمة المارونية بحمص واتسمت ببساطة تصميمها وتزيينها بالأضواء من الشباب المتطوع في الجمعيات المذكورة.

وأشار زياد كاسوحة مدير مؤسسة بيتي للتنمية بحمص إلى أن إضاءة شجرة السلام في السوق الأثري المسقوف رسالة لنشر المحبة والسلام وتعبير عن وحدة أبناء سورية.

بدوره لفت الياس طعمة رئيس الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بحمص إلى مساهمة الجمعية للعام الثاني في إضاءة شجرة السلام في تقليد سنوي يعزز الوحدة الوطنية.

رئيس جمعية الرحمة المارونية بحمص جمال سركيس نوه بأن السوريين أينما حلوا يزرعون الفرح ولطالما سورية كانت وستبقى بلد المحبة والسلام.

بدورهم أعرب عدد من الأهالي والفعاليات التجارية عن ارتياحهم الكبير لعودة أسواق حمص إلى ألقها واستعادة دورها الاجتماعي والاقتصادي واستقطاب جميع شرائح المجتمع.

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