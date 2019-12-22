أتلانتا يهزم ميلان بخماسية

في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم تعرض فريق ميلان لخسارة كبيرة أمام مستضيفه فريق أتلانتا بخمسة أهداف نظيفة، سجلها أليخاندرو جوميز ويوسيب إيليتشيتش ثنائية في الشوط الثاني وماريو باشاليتش ولويس مورييل.

ويحتل ميلان المركز العاشر برصيد 21 نقطة بينما صعد أتلانتا للمركز الخامس ولديه 31 نقطة إذ أنهى عاماً مذهلاً تأهل فيه إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه وبلغ دور الستة عشر.

كما فاز بولونيا على ليتشي 3 ـ 2 ، وتعادل بارما 1 ـ 1 مع بريشيا.

ويتصدر انتر ميلان الترتيب بـ 42 نقطة يليه جوفنتوس بالرصيد ذاته ثم لاتسيو بـ 36 نقطة ثم روما بـ 35 نقطة.

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