اختتام المرحلة السابعة من دورة السلام الدولية لفروسية قفز الحواجز

اختتمت المرحلة السابعة من بطولة السلام الدولية لفروسية قفز الحواجز التي أقامها اتحاد الفروسية على أرض نادي باسل الأسد بالديماس بريف دمشق.

وشهدت هذه المرحلة خمس مباريات-مباراتان للفئة المتوسطة ومثلهما للفئة العليا ومباراة للفئة الصغرى وهي مباراة كأس الجمهورية.

ففي المباراة الأولى للفئة العليا 145سم وكانت عبارة عن شوطين متتاليين يجتازهم الفارس وتكون النتائج حسب الأقل أخطاء وزمن الشوط الثاني فاز الفارس الأردني إبراهيم بشارات بالمركز الأول تلاه الفارس أحمد حمشو ثم الفارس الأردني هاني بشارات بينما فاز الفارس ليث العلي بالمباراة الثانية التي أقيمت للفئة المتوسطة 130سم لشوطين متتاليين أيضاً وجاءت الفارسة شام الأسد بالمركز الثاني والفارس هاني بدران بالمركز الثالث.

أما المباراة الثالثة والتي كانت للفئة العليا لشوطين متتاليين فانتهت منافساتها بفوز الفارس أحمد حمشو بالمركز الأول وحلت الفارسة شام الأسد في المركز الثاني وحل الفارس همام الخولي ثالثاً فيما نالت الفارسة شام الأسد صدارة المباراة الرابعة للفئة المتوسطة لشوطين متتاليين تاركة الوصافة للفارس ليث العلي والمركز الثالث للفارس عمرو حمشو.

وحل الفارس محمد الخطيب أولاً بالمباراة الخامسة للفئة الصغرى “كأس الجمهورية” تلاه الفارس محمد البعلي فالفارس أحمد المصري.

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