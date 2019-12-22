الجيش يسقط طائرة مسيرة للإرهابيين محملة بالقنابل في منطقة تل الدرة ومزارع الحمراء بريف السلمية الغربي

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 25 ربيع الآخر 1441 الموافق لـ 22 كانون الأول 2019
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الجيش يستعيد بلدة التح الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي الشرقي
كاميرات مراقبة لبنانية نحو الجدار الفاصل مع فلسطين المحتلة
فعاليات شعبية أردنية تطالب بإلغاء اتفاقية الغاز مع كيان الاحتلال
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين في القدس المحتلة
الجيش اللبناني يوقف 29 شخصاً في طرابلس لحيازتهم أسلحة ومخدرات
ضبط سيارة مفخخة معدة للتفجير على طريق دمشق-درعا
قاسمي: أوروبا عاجزة عن التأثير على المواقف الأمريكية تجاه إيران
بعد ضربة الجنائية الدولية .. الكيان الصهيوني ينتظر "القائمة السوداء" الشهر المقبل
محلل عسكري: واشنطن تحاول عرقلة انتصارات الجيش السوري على الإرهاب
الذعر ينتاب مسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي
مجلس النواب المصري يقرّ تعديلاً وزارياً
ادانات عربية ودولية للإجراءات القسرية الأمريكية الجديدة ضد سورية
تواصل الاحتجاجات في لبنان
لافروف: لن نضعف علاقاتنا مع بكين استرضاء لواشنطن
سلسلة تفجيرات تستهدف مقرات منظمات أجنبية في الضالع