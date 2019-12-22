مجلس الوزراء يوافق على فرز خريجي الكليات التطبيقية إلى الجهات العامة

وافق مجلس الوزراء على فرز خريجي الكليات التطبيقية إلى الجهات العامة وفق أسس ومعايير دقيقة تتعلق برغبات الخريجين وحاجة الجهات العامة ذات الطابع الإنتاجي إلى تلك الاختصاصات إضافة إلى معدلات التخرج وبالشروط التي تراعي الاستفادة المثلى من الخريجين في الميادين العملية تبعا لاختصاصاتهم.

وتنفيذاً لسياسة الاعتماد على الذات وصولا لتحقيق الأمن الغذائي أقر المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لتطوير محصول بذار البطاطا التي تعد من أهم المشاريع البحثية العلمية والإنتاجية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة وتغطية الطلب المتزايد عليها وتقديمها بأسعار مجزية للفلاحين والاستغناء عن استيرادها ورفع إنتاجية القطاع الزراعي وزيادة دخل الأسر الريفية العاملة في هذا القطاع.

واستمراراً لدعم مربي الثروة الحيوانية والتخفيف من تكاليف الإنتاج وافق المجلس على تقديم دعم للكميات المسوقة من مادة الشعير بقيمة 40 ألف ليرة سورية للطن وذلك خلال الدورات العلفية حتى نهاية شباط من العام القادم كما حدد المجلس سعر مبيع الطن الواحد من مادة الشعير المحلي موسم كما حدد المجلس سعر مبيع الطن الواحد من مادة الشعير المحلي موسم 2018-2019- بسعر 500ر106 ليرات سورية حتى نهاية عام 2020.

وأكد المجلس أهمية توسيع الدور الأهلي والمجتمعي في المساهمة بضبط الأسواق وإطلاق المبادرات على مستوى الجمعيات والنقابات ومختلف القطاعات الخدمية والاجتماعية بعد أن ناقش المجلس مبادرة وزارة الأوقاف المتعلقة بتشجيع التجار وأصحاب المهن على التصدي لحالات الاحتكار ورفع الأسعار التي يلجأ إليها ضعاف النفوس.

ومدّد المجلس الفترة المسموح بها للمعلمين في محافظة إدلب استلام رواتبهم من مديريات التربية في محافظتي حلب وحماة لتصبح سنة بدلاً من ستة أشهر نتيجة الأوضاع التي تعانيها المحافظة.

وتنفيذاً لتوجهات الحكومة بإنجاز قطع الحسابات لموازنات السنوات السابقة درس المجلس مشروع قانون قطع الحساب الإجمالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014.

ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية سلفة مالية بقيمة 630 مليون ليرة سورية لتسديد الرواتب والأجور والتأمينات الاجتماعية للعاملين لديها عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الجاري.

طباعة