إصابة 13 شخصاً في إطلاق نار بولاية شيكاغو الأمريكية

أصيب 13 شخصاً بجروح في حادث إطلاق نار خلال حفل تأبين اليوم جنوب ولاية شيكاغو الأمريكية.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن فريد والر رئيس إدارة الدوريات في شرطة الولاية قوله: إنّ أربعةً من المصابين في حالة حرجة، مشيراً إلى أنّ منفذي الهجوم كانوا يطلقون النار بشكل عشوائي على الأشخاص المغادرين للمنزل الذي أقيم به حفل تأبين شخص لقى حتفه في جريمة عنف بوقت سابق من العام الجاري.

وشهدت مختلف المدن والولايات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة تزايداً كبيراً في وتيرة عمليات وحوادث إطلاق النار ولا سيّما داخل المدارس على خلفيات وأسباب متعددة حصدت العديد من القتلى والمصابين وألقت الضوء على مجتمع يعاني الكثير من الأزمات والمشكلات العميقة وتفشي ظاهرة العنف بين أفراده ولا سيّما بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2017.

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