فعاليات شعبية أردنية تطالب بإلغاء اتفاقية الغاز مع كيان الاحتلال

اعتصم حشد من المواطنين الأردنيين اليوم أمام مجلس النواب في العاصمة عمان للمطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز المبرمة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المعتصمون شعارات رافضة للاتفاقية كتب عليها “غاز العدو احتلال” مطالبين مجلس النواب بإلغاء الاتفاقية والذي شرعت اللجنة القانونية فيه بإعداد مشروع قانون لإلغائه.

بدوره طالب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة اليوم بالإسراع بالمذكرة النيابية التي تطالب الحكومة بإلغاء الاتفاق المبرم مع كيان الاحتلال لتزويد الأردن بالغاز بداية عام 2020 ولمدة 15 عاماً بقيمة 10 مليارات دولار.

وبحسب وسائل إعلام أردنية دعا الطراونة خلال جلسة لمجلس النواب اللجنة القانونية النيابية إلى منح صفة الاستعجال لمقترح نيابي بقانون يمنع استيراد الغاز من “إسرائيل” تمّ تقديمه عبر مذكرة نيابية وقع عليها 58 نائباً من أعضاء المجلس البالغ عددهم 130 نائباً.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أنّ المقترح وصل اللجنة في الثاني عشر من الشهر الحالي وستقوم اللجنة بدراسة أبعاده القانونية.

يذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يطالب بها نواب أردنيون بإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي ففي الـ 26 من آذار الماضي طالب مجلس النواب الحكومة بإلغاء الاتفاقية وحينها قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إنّ اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانياً وشعبياً وعلى الحكومة إلغاؤها.

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