زيارة نقاط الجيش بالقنيطرة تقديراً لتضحياتهم

زار فريق بصمة شباب سورية عدداً من نقاط الجيش والقوات المسلحة بريف محافظة القنيطرة وذلك تقديراً لتضحياتهم في سبيل تعزيز الأمن والحفاظ على الاستقرار وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وذكر رئيس فريق بصمة شباب سورية بالقنيطرة الدكتور سامر الخضر في تصريح لمراسل سانا أنّ الزيارة تأتي تقديراً لما يقدمه عناصر الجيش العربي السوري المنتشرون على مشارف الجولان السوري المحتل وهي رسالة تضامن مع أهلنا الصامدين فى قراهم المحتلة وتأكيد على إصرار السوريين في الوطن وبلاد الاغتراب على تحرير كامل الجولان المحتل.

وأكد عدد من الجنود أنهم سيبذلون الغالي في سبيل استتباب الأمن والأمان وتحرير كل شبر من رجس الإرهابيين وبذل المزيد من التضحيات في سبيل سيادة الوطن وعزة أبنائه وأنهم على العهد الذي قطعوه بالمحافظة على كل حبة تراب من أرض سورية.

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