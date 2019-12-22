الجيش اللبناني يوقف 29 شخصاً في طرابلس لحيازتهم أسلحة ومخدرات

أفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم بأنّ وحدات الجيش أوقفت ف 29 شخصاً في طرابلس شمال لبنان لحيازتهم أسلحة حربية وكمية من المخدرات.

كما أوقفت مخابرات الجيش اللبناني في صيدا اليوم إرهابياً من مناصري الإرهابي الموقوف أحمد الأسير.

وكانت وحدات الجيش اللبناني أوقفت أمس الأول في محلة ساحة الشهداء وسط بيروت وفي عكار تسعة أشخاص لإقدامهم على إثارة الشغب وفرض خوات على المارة في عكار وضبطت بحوزتهم كمية من العصي والسكاكين والمفرقعات، كما أوقفت في محلة ساحة المطران في بعلبك 3 أشخاص لإثارة الشغب وضبطت مسدساً حربياً بحوزة أحدهم بعد إقدامه على إطلاق النار في الهواء.

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