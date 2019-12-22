تشجير 30 دونماً في كرم المعصرة بريف الحفة في اللاذقية

أقامت محافظة اللاذقية بالتعاون مع مديرية الزراعة حملة تشجير احتفالاً بعيد الشجرة في أراض تتبع لبلدية كرم المعصرة بريف الحفة ضمن موقع تعرض للحرائق في العام 2017 وذلك بعد استصلاحه وتجهيزه بمشاركة متطوعين وفعاليات أهلية ومنظمات ونقابات.

وشملت حملة اليوم تشجير 30 دونماً بنحو 2000 غرسة من الصنوبريات الثمرية والغار والروبينا، إضافة إلى تجميل الموقع ضمن خطة مديرية الزراعة لإعادة المناطق المتضررة من الحرائق أو التخريب، وفقاً لمدير الزراعة المهندس منذر خيربك الذي أوضح في تصريح لسانا أن خطة التشجير لهذا العام في المحافظة تستهدف نحو 800 هكتار ستتم زراعة نحو 400 ألف غرسة حراجية متنوعة فيها.

وبين المهندس خيربك أنه إضافة إلى خطة التشجير فإن العمل مستمر منذ نحو شهر تقريباً على تحريج 350 هكتاراً تعرضت للحرائق خلال هذا العام وتحضيرها بالشكل الأمثل لتعود كما كانت، مشيراً في الوقت نفسه إلى نجاح خطة التشجير المثمر في مناطق المحافظة وإعادة تشجير المناطق المتضررة من الإرهاب في ريف اللاذقية الشمالي.

من جهته أوضح باسم دوبا رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة أن حملات التشجير ستستمر حتى نهاية شهر آذار من العام القادم، لافتاً إلى أنه تم اختيار هذا الموقع الذي تعرض للحريق بعد استصلاحه وهو بالقرب من موقع الحرائق التي نشبت في فرزلا وسراج خلال تشرين الأول الماضي في إطار إعادة الغطاء النباتي إلى ما كان عليه وترميم المناطق المتضررة من التخريب والحرائق بعد استصلاحها بالشكل المطلوب وبما يضمن نجاح عملية التشجير.

وأشار دوبا إلى أن حملات التشجير في المنطقة ستكون موزعة على جميع المناطق بغراس تزيد على 20 نوعاً وذات قيمة رحيقية وطبية وغذائية وتتناسب مع طبيعة كل منطقة والظروف الجوية فيها وإنتاجيتها ومقاومتها للحرائق.

وأكد دوبا أهمية التريث في تشجير الأراضي المتعرضة للحرائق لتكون مقومات نجاح حملات التشجير مضمونة وذلك بعد تحضير الأرض واستصلاحها.

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