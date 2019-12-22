غرفة تجارة دمشق تطلق مركزها لريادة الأعمال

أطلقت غرفة تجارة دمشق اليوم مركزها لريادة الأعمال الذي يعدّ الأول من نوعه على صعيد الغرف التجارية السورية وافتتحت حاضنة الأعمال التي تعد إحدى خدمات المركز وذلك في مقر الغرفة.

وأكد رئيس الغرفة غسان القلاع خلال حفل أقيم بالمناسبة أهمية المركز الذي يأتي ضمن توجه الغرفة للارتقاء بدورها الاقتصادي والمجتمعي لتعزيز ثقافة الأعمال لافتا إلى تعاون العديد من الجهات للوصول إلى إطلاق هذا المركز وافتتاح الحاضنة.

ونوّه عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال الدكتور حيان ديب بأهمية إطلاق المركز في ظل الظروف الحالية باعتباره وسيلة للتأقلم مع هذه الظروف وخاصة من خلال إطلاق مشاريع جديدة للشباب لتشجيع تحولهم إلى مشاريع منتجة.

بدوره رئيس الجمعية السورية للتسويق حسام النشواتي بيّن أنّ انطلاقة المركز وافتتاح الحاضنة خطوة مهمة لدعم المشاريع الصغيرة وتحتاج إلى تشبيك وتعاون من العديد من الجهات لتوفير الدعم من أجل ترسيخها نظراً لدورها الإيجابي في المجتمع.

بدوره أوضح مدير عام الغرفة الدكتور عامر خربوطلي المهام التي سيقوم بها المركز في دعم ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لدى أوساط شريحة الشباب وتشجيع الأفكار الابتكارية في مجال التجارة والصناعة والخدمات وإعداد الدراسات حول ريادة الأعمال والتعرف على المشاكل التي تعترضها إلى جانب إشرافه على حاضنة الأعمال التجارية وعلى جائزة غرفة تجارة دمشق للريادة التجارية وعلى مبادرة المرشد التجاري لدعم رواد الأعمال الشباب وإنشاء وحدة لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقدم خلال الحفل عدد من أصحاب المشاريع التي احتضنتها الغرفة عرضاً لمشاريعهم متضمنة جوانب الخدمات الاقتصادية والاجتماعية وميزاتها.

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