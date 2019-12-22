ورشة متنقلة لصيانة خطوط وشبكات المياه في حماة

جهزت المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة سيارة طوارئ عبارة عن ورشة متنقلة تحتوي كل مستلزمات صيانة وإصلاح خطوط وشبكات المياه بشكل فوري.

وأوضح الدكتور مطيع عبشي المدير العام للمؤسسة في تصريح لمراسل سانا أنّ السيارة يمكنها العمل في مختلف المواقع وتحت أي ظرف وتدعم فرق وورشات الصيانة بكل مستلزمات عملها وهي تحوي ملحمة ومضخة لضخ المياه وملازم وعدة متكاملة، إضافة إلى مولدة كهربائية.

وبيّن عبشي أنّ السيارة المتنقلة تعمل على مدار الساعة ومخصصة لتقديم أعمال الصيانة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن والتي لا تتوافر فيها التغذية الكهربائية.

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