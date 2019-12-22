الاقتصاد تعتمد ستة برامج جديدة ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اعتماد ستة برامج جديدة تتضمن دعم أسعار الفائدة لعدد من المواد التي يمكن تصنيعها محلياً وذلك في إطار عملها لإحلال صناعة بدائل المستوردات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنّ البرامج هي إقامة معامل لإنتاج الألواح الزجاجية وترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل صناعة الآلات وخطوط الإنتاج وترميم وإعادة وصناعة ألواح الفورميكا بدءاً من المادة الأولية وصناعة مكونات الطاقات المتجددة وإنتاج منظمات الطاقة “الإنفيرترات” وإنتاج البطاريات.

وكلفت الوزارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بتعميم هذه البرامج على المصارف العاملة التي وقعت على الاتفاق الإطاري الخاص بمتابعة تنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بصرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة والبالغة 20 مليار ليرة سورية لدعم أسعار الفائدة لمجموعة من البرامج المستهدفة.

واعتمد مجلس الوزراء في تشرين الأول الماضي الإجراءات التنفيذية لبرنامج إحلال الصناعات المحلية بدلاً من المستوردة وإتاحة الفرصة للمستثمرين محلياً وخارجياً للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والأهمية.

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