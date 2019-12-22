مؤتمران دوليان في لوزان وباريس من أجل تدمر

عقد في لوزان وباريس مؤتمران دوليان، الأسبوع الماضي، حول تدمر برعاية من منظمة اليونيسكو وجامعة لوزان، وذلك بحضور وفد من مديرية الآثار والمتاحف وعدد من علماء الآثار الذين كانوا يعملون في تدمر قبل الحرب وهم من إيطاليا واليابان وفرنسا وألمانيا وبولونيا، وعدد من الخبراء الذين يعملون حالياً على المحفوظات العلمية المرتبطة بتراث الموقع الأثري، ووفد من متحف الأرميتاج الروسي، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على الآثار ـ مركز التراث العالمي في اليونسكو، إيكروم الشارقة، إيكوم.

وعرض الوفد السوري الأعمال التي قامت بها المديرية العامة في تدمر بعد التحرير من تقييم للأضرار وجرد أولي لمقتنيات المتحف وما أظهرته من حجم القطع المفقودة، وإعادة تحديد حدود منطقة الحماية، ومسح للحفريات غير الشرعية في الموقع، كما تم الحديث عن التحديات والمشكلات التي تواجه مديرية الآثار في عملية الحفاظ على الموقع وضرورة قيام اليونيسكو بمسؤولياتها التاريخية وحشد الجهود الدولية من أجل خلق حالة من التعاون تهدف إلى إعادة تأهيل تدمر المسجلة على قائمة التراث العالمي وفق أرفع معايير الترميم الدولية.

وذكر موقع المديرية العامة للآثار والمتاحف أنّه في ختام المؤتمرين توصل المشاركون إلى مجموعة من التّوصيات تم تلاوتها من قبل أرنستو أتومو رئيس لجنة التراث العالمي في اليونيسكو، ركزت على ضرورة الحفاظ على سلامة الموقع ودراسة وضعه الحالي وكل المباني فيه قبل البدء بأي أعمال ترميم وتنفيذ تدخلات طارئة ومحدودة في بعض المباني للحيلولة من دون حدوث المزيد من الانهيار فيها مثل القلعة ومعبد بل، وضرورة إعادة تأهيل المتحف في تدمر لما له من بعد رمزي لأنه سيعطي إشارة إيجابية تشجع على عودة السكان.

وتمّ التّركيز على أهمية ترميم القطع الأثرية المتحفية التي تعرضت للتدمير المتعمد، على أن تؤخذ بالحسبان المعايير الدولية في ترميم القطع والأبنية الأثرية، كذلك تعزيز التعاون الدولي لتحديث قوائم القطع المنهوبة من تدمر بدعم من اليونسكو و الإيكوم ICOM(منظمة المتاحف العالمية، والعمل على إنشاء الآليات الكفيلة بتعزيز مصادر جمع البيانات وتخزينها ومشاركة المعلومات المتعلقة بالوثائق التي يتم الحصول عليها، وكذلك وضع خريطة للموقع تتضمن جميع المعلومات والوثائق المتوفرة عن تدمر وصروحها الأثرية ومشاركة هذه الخريطة على جميع المواقع ذات الصلة، بما في ذلك موقع اليونسكو.

أما بالنسبة للمجتمع المحلي، فتمّ التركيز على أهمية دمجه في الموقع وتنمية الوعي مع الإشارة لما حصل من أحداث مؤلمة، وتشجيع مهن التراث غير المادي وعناصره المرتبطة بالموقع، مثل الترويج للحرف اليدوية التقليدية التي تساهم في تحسين معيشة السكان.

وبالنسبة للأمور التقنية، فقد أكدت التوصيات على ضرورة إنشاء آلية تنسيق دولية لجمع وتبادل البيانات والوثائق المتوفرة يمكن أن تكون تحت مظلة اليونسكو، على أن يتم تزويد المديرية العامة للآثار والمتاحف بنسخة منها، والعمل على اتّخاذ الإجراءات المطلوبة من أجل إزالة تدمر في نهاية المطاف من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

وذكرت المديرية العامة للآُثار، في التقرير الذي نشرته على موقعها، أنه من المتوقع أن يكون لمؤتمري باريس ولوزان نتائج إيجابية ستنعكس على تدمر وإعادة تأهيلها، وإعادة النظر بوضعها على قائمة المواقع المهددة بالخطر في اليونيسكو، كما أنّه سيعجل من عودة المنظمات الدولية المعنية بالثقافة إلى ممارسة دورها في الحفاظ على التراث السوري من بوابة تدمر.

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