ليفربول ممنوع من وضع “الشارة الذهبية” في الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، اليوم، عن أن ليفربول المتوج بلقب كأس العالم للأندية، السبت، لن يتمكن من وضع الشارة الذهبية “شعار مونديال الأندية” على قميصه في مباريات الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق سيضع الشارة على القميص خلال مبارياته في بطولة دوري أبطال أوروبا، وإذا ما أراد ليفربول وضعها في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، فإن عليه تقديم طلب رسمي بذلك للاتحاد.

وصرّح جورجيو فاينالدوم، لاعب وسط ليفربول، للموقع الرسمي للنادي: عندما أتحدث عن كأس العالم مع العائلة والأصدقاء، فإن الجميع يذكر الشارة الذهبية، هذا الأمر نريده، لأنه في كل مرة ننظر خلالها إلى القميص، فإننا نتذكر التتويج بكأس العالم للأندية.

وسيتم تقديم الفريق “الأحمر” وهو يرتدي قمصاناً تحمل الشارة الذهبية التي تبلغ قياساتها بطول 78 ملم وعرض 57 ملم في حفل رسمي لاحقاً.

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