سلسلة تفجيرات تستهدف مقرات منظمات أجنبية في الضالع

استهدفت سلسلة تفجيرات مقرات خمس منظمات أجنبية عاملة في مدينة الضالع جنوب اليمن.

ونقل موقع “المسيرة نت ” عن مصادر محلية قولها: إن من بين المنظمات المستهدفة في مدينة الضالع أوكسفام وغيرها، مشيرةً إلى أنه لم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا كما لم تصدر أي تعليقات عن المنظمات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات حتى اللحظة غير أن التفجيرات جاءت عقب عمليات تحريض ضد المنظمات الأجنبية من قبل الجماعات الإرهابية التكفيرية المنتشرة في المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان السعودي.

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