تجمّع مسرح سورية يستعد لـ”سلطان زمانه”

يستعد تجمع مسرح سورية لتقديم عرضه الجديد “سلطان زمانه” بطولة وإخراج محمد خير الجراح وتأليف سعيد الحناوي وتمثيل أريج خضور وفادي حموي ورشا رستم وأحمد حجازي وسمير الشماط ومحمد سويد.

وعقدت أسرة العمل مؤتمراً صحفياً على خشبة مسرح الخيام، أمس، حيث ستنطلق أولى عروض العمل في الـ 26 من الشهر الحالي وحتّى أوّل أيام رمضان، وعدّ الجراح أنّ تقديم المسرحية مغامرة وتحد كبير في ظل انحسار المسرح اليوم واتجاه معظم النجوم إلى الدراما التي تحقق الانتشار الأوسع وترضي الجانبين المادي والمعنوي للفنانين، لافتاً إلى أهمية عودة المسرح إلى ألقه بصفته الأب الروحي لفنون التمثيل ولقدرته على مخاطبة الجمهور وجهاً لوجه، ومشيراً إلى استمراره في مشروعه مع تجمع مسرح سورية وتخطي كل التحديات والظروف.

بدوره، بيّن الحناوي أنّ نص “سلطان زمانه” مستوحى من معاناة الناس اليومية وهمومهم وهو عمل من قلب المجتمع وإليه، مشيراً إلى الفقرات الفنية الغنائية التي تتخلل العرض وتؤديها فرقة جلنار للفنون الشعبية.

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