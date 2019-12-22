وحدات من الجيش تطهر قريتي الحراكي والقراطي بريف إدلب من الإرهابيين بعد معارك عنيفة وتلاحق فلولهم

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 25 ربيع الآخر 1441 الموافق لـ 22 كانون الأول 2019
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سلسلة تفجيرات تستهدف مقرات منظمات أجنبية في الضالع
الجيش يطهّر قرى ومزارع جديدة في ريف إدلب
مقتل 4 من الشرطة العراقية بهجوم لإرهابيي "داعش" على نقطة لهم
أشرف غني يحصد أغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأفغانية
مجدداً.. العدو الإسرائيلي يخرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية
قوات الاحتلال تقتحم بلدات عدّة وتعتقل ثلاثة من أبنائها
جونغ اون يجتمع بكبار المسؤولين العسكريين ويقدّم تحليلاً حول الوضع المعقد داخلياً وخارجياً
محلل عسكري مصري: واشنطن منزعجة من الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري
بعد الغزو الأمريكي.. ازدهار تجارة الأفيون في أفغانستان وارتفاع عدد مدمنيه في الولايات المتحدة!
نشطاء يطالبون المحكمة الأوروبية بالتحقيق في شهادة أردوغان المزيفة
اقتصاد سياسي.. التكامل الإقليمي الأوراسي ومفاهيم الاستثمار المتكافئ
من العالم
محروقات: قريباً انتهاء أزمة الغاز
معاصر الزيتون تصرّف مخلفاتها عشوائياً.. والأراضي الزراعية المتضرر الأكبر
«النقل» تنهي دور معقبي المعاملات وحالات ابتزاز المواطنين