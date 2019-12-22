آخر تحديث: 2019-12-22 12:09:04
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وحدات من الجيش تطهر قريتي الحراكي والقراطي بريف إدلب من الإرهابيين بعد معارك عنيفة وتلاحق فلولهم

التصنيفات: عاجل

وحدات من الجيش تطهر قريتي الحراكي والقراطي بريف إدلب من الإرهابيين بعد معارك عنيفة وتلاحق فلولهم

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التصنيفات: عاجل

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