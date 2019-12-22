مجدداً.. العدو الإسرائيلي يخرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها، اليوم، عن أنَّ أربع طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها وعاليه والبقاع الغربي وصولاً إلى كل المناطق اللبنانية ثم غادرت باتجاه الأراضي المحتلة.

وأوضح البيان أنّ الزورقان الحربيان الإسرائيليان خرقا المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، حيث أقدم عناصرهما على إلقاء قنبلة صوتية، لافتاً إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”.

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