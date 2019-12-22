بسبب قطع مرتزقة العدوان التركي المياه عن مدينة الحسكة.. البحث عن مصادر بديلة

الحسكة ــ خليل اقطيني:

بسبب العدوان التركي الغاشم على الأراضي السورية، وسيطرته على مصدر مياه الشرب لسكان مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها، أي محطة مياه عللوك الواقعة على بعد 500 م عن الحدود السورية- التركية شرق مدينة رأس العين، وقيام مرتزقة هذا العدوان بقطع مياه الشرب من المحطة لمدة 35 يوماً اعتباراً من التاسع من شهر تشرين الأول لغاية الثالث عشر من شهر تشرين الثاني الماضي، ما خلق مشكلة كبيرة لسكان مدينة الحسكة بسبب حرمانهم من مياه الشرب النقية، بدأت المؤسسة العامة للمياه في المحافظة بالبحث عن مصادر بديلة لمياه الشرب لسكان هذه المدينة.

وذكر المدير العام للمؤسسة المهندس محمود العكلة أن المؤسسة طلبت من أجل ذلك من وزارة الموارد المائية دعمها من خطة الطوارئ فاستجابت الوزارة ووجه الوزير بحفر آبار بديلة قريبة من مدينة الحسكة.

وتنفيذاً لذلك توجهنا في البداية نحو منطقة نفاشة التي تحوي مجموعة من الآبار لكن غزارتها قليلة فاتجهنا للبحث عن مواقع أخرى، وعلمنا من المواطنين أن منطقة الحـمـّة القريبة من سد الحسكة الغربي توجد فيها مياه صالحة للشرب وتضم مجموعة من الآبار السطحية.

وبالكشف على هذه الآبار وتحليل عينات من مياهها تبيّن أنها صالحة للشرب لكن غزارتها ضعيفة وهي آبار سطحية.

وبناء على ذلك أعلنت مؤسسة مياه الحسكة عن حفر آبار في هذه المنطقة، وإذا كانت النتائج إيجابية سنستمر بالحفر ضمن الخطة المقررة التي تتضمن حفر 25 بئراً كمصدر بديل لمدينة الحسكة.

وأضاف العكلة: إن مؤسسة مياه الحسكة بدأت بالتوازي مع ذلك بالعمل على خط آخر وهو صيانة وإعادة تأهيل محطة الضخ في سد الحسكة الشرقي التي كانت متوقفة لمدة 7 سنوات منذ عام 2012 ولم يكن بالإمكان الدخول إليها بسبب سيطرة التنظيمات الإرهابية عليها، لكن مع انتشار الجيش العربي السوري في المنطقة تمكنت كوادر المؤسسة من الوصول إلى المحطة، وتمّ إجراء عقد بالتعاون مع منظمة «اليونيسيف» لصيانة وإصلاح وإعادة تأهيل هذه المحطة من أجل ضخ مياه معقمة ونقية وصالحة للشرب من سد الحسكة الشرقي ضمن المواصفات القياسية السورية إلى مدينة الحسكة.

وتمت المباشرة بتنفيذ العقد الذي يتضمن إصلاح مجموعات الضخ الأفقية وعددها 8 مضخات وتقديم أجهزة ضخ مواد تصفية وتعقيم المياه والمكونة من الكلور والفحم الفعال وسيلفات الألمنيوم، إضافة إلى صيانة وتنظيف أحواض الترسيب والمرشحات الرملية.

وقامت المؤسسة بوضع أجهزة تعقيم المياه وعددها 8 أجهزة التي تسلمتها من الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتركيب مجموعة التوليد الاحتياطية الكبيرة التي تسلمتها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستطاعة 1000 واط في المحطة لتكون جاهزة للعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي عنها.

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