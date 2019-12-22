اقتصاد سياسي.. التكامل الإقليمي الأوراسي ومفاهيم الاستثمار المتكافئ

ترجمة وتحرير ـ خالد فلحوط:

تناغمت مبادرة (الحزام والطريق) الصينية مع مبادئ السلم والتعايش المتكافئ، وتشاركت نتائج الانتصار التي رسمتها إرادة الشعوب المقاومة من خلال الاستفادة المضاعفة للشركاء على قدم المساواة.

فاعتمدت على طريق تجاري عمره 2100 عام، يمتد بين المنطقة العربية، وشرق آسيا، عبر أوراسيا إلى الأجزاء الشرقية من الصين، مفضلة التداول استناداً لفلسفة التعايش السلمي، والتداول بالمعنى الأصلي للكلمة.

وغاب هذا المفهوم في الغرب، الذي يفرض شروط التبادل التجاري دائماً من قبله كشريك (أقوى)، مقابل الجنوب الأكثر فقراً، حيث الموارد الطبيعية، واستمر هذا الاتجاه لعدة قرون من قبل الاستعمار الغربي المتمثل بنهب ثروات شعوب العالم الجنوبي بأسره.

وسميت المبادرة بطريق الحرير الجديد، الحامل للمبادئ القديمة نفسها، وتعديلها وفقاً لمتطلبات الحاضر، من بناء الجسور بين الشعوب، وتبادل السلع التجارية والثقافية والعلمية، بأسلوب يسوده السلام والانسجام.

وتمثل المبادرة كمشروع اقتصادي رؤية متطورة، ونمذجة فضفاضة لطريق الحرير القديم، وذلك بربط العالم بطرق ومسارات متعددة، النقل والبنية التحتية، والمشاريع الصناعية المشتركة، ليصبح مشروعاً رائداً لسياسة الصين الخارجية. وتهدف مبادرة (الحزام والطريق)، لبناء سوق كبير موحد، وتعزيز التفاهم والثقة بين الدول الأعضاء، وتجميع المواهب وقاعدة بيانات كاملة، وصولاً لنمط مبتكر لرأس المال والتدفقات التجارية، لتكون وسيلة مثالية لبناء مجتمع عالمي سليم مع مستقبل مشترك للبشرية.

وتعتبر المبادرة استراتيجية عالمية للتنمية، واستثمارات تضم 150 دولة ومنظمة دولية، من خلال مخطط استثماري لإحياء طرق النقل البري والبحري بعيداً عن شروط ومسارات منظمة التجارة العالمية. وتشجع المبادرة الاستفادة القصوى من المشروع ومزاياه النسبية بالوصول لقاعدة بيانات تكنولوجية متطورة عالمياً.

ومن المتوقع أن يتزامن العمر الزمني لاستكمال المبادرة مع الاحتفال بالذكرى المئوية للصين عام 2049. وبالرغم من اشتراك العديد من دول الاتحاد الأوروبي بهذه المبادرة، إلا أنها ما زالت تتعرض للكثير من التهميش والتشويه الغربي. فبالنسبة لألمانيا، الزعيم الاقتصادي الأوروبي الذي أقام منطقة تجارة حرة مع اليابان، في محاولة لإحداث توازن مفترض، وتنافس غير مبرر مع المبادرة الصينية.

وأطلقت هيئة الاستثمار الأجنبي الأميركية ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الاسترالية، وبنك اليابان للتعاون (الشبكة الزرقاء)، كمبادرة تديرها جهات خاصة، وتموّلها خدمات مصرفية خاصة، تهدف لتجميع الحكومات والقطاع الخاص في مشاريع استثمارية استراتيجية. إلا أنها لم تحظَ بالتفاعل المطلوب، بسبب إدارة القطاع الخاص الذي لا يمثل فألاً جيداً، وينقص من مجهوده التنموي، وتتمثل هذه الاستثمارات بأرباح المساهمين، وليس بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. بينما تتصف مبادرة الحزام والطريق بقوتها ونجاعتها في تعزيز التواصل الإقليمي، واحتضان مستقبل أكثر إشراقاً والمساعدة بتقديم المشورة للبنية التحتية لمنع التعارضات في موارد المياه العابرة للحدود، والعمل على تحقيق رؤية متماثلة ومتساوية للأمم، بالترابط والتعايش السلمي، والإدارة المشتركة للموارد الطبيعية، ودعم التحالفات الرديفة كبنك التنمية الآسيوي ومنظمة شنغهاي للتعاون.

عن «نيوايسترن آوت لوك»

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